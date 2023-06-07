Чем заменить популярный фаст-фуд, если очень хочется чего-то вредного?

Острое желание съеть что-то жареное или сладкое приходится постоянно контролировать во имя собственного здоровья. К счастью, у фаст-фуда есть отличные альтернативы. Рассказываем, чем можно попытаться обмануть аппетит, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Картофельные чипсы - овощные чипсы

Пачка чипсов - это не только горсть приготовленных в масле картофельных ломтиков, но и соль в чрезмерном количестве, пищевые добавки и трансжиры. Все это имеет мало отношения к здоровой диете. В следующий раз, когда окажетесь в супермаркете, присмотритесь к более полезным снекам - чипсы сейчас делают из разных овощей и фруктов, например, моркови, яблок, батата. Обычно это тонко нарезанные плоды, высушенные в дегидраторе. И обязательно с пометкой "диетические" и минимумом добавок в составе. Идеально, если вы приготовите такие чипсы сами. Овощные можно чуть посолить и приправить после готовности.

Картофель фри - запеченные овощи

Логика примерно такая же: меняем приготовленную в масле картошку на блюдо похожего формата, но более здоровое. Готовить, правда, такую альтернативу придется самостоятельно. Возьмите овощи (болгарский перец, корень сельдерея, морковь, красный лук, можно также шампиньоны) и нарежьте брусочками - как картошку фри. Выложите красочную смесь на противень, подстелив пергамент или бумагу для запекания. Сбрызните овощи маслом, добавьте соль по вкусу и специи - орегано, сухой чеснок, смесь перцев. Запекайте в течение получаса при температуре 200 градусов, пока овощное фри не подрумянится.

Мороженое - замороженный йогурт

В покупном мороженом довольно много добавленного сахара - оно провоцирует резкий скачок сахара в крови, что чревато сахарным диабетом и ожирением. Плюс внушительное количество калорий. С такой едой стоит быть поосторожнее. Если вдруг вам в ближайшее время захочется мороженого, купите вместо него обычный йогурт без добавок. Разлейте по силиконовым формам и добавьте по чайной ложке меда или перетертых в пюре ягод (возможно, вы заготовили что-то подобное с лета). Наполнители могут быть разные: например, чай матча (порошок), измельченная мята, орехи и сухофрукты. Подготовленные формочки уберите в морозилку и дождитесь, пока смесь застынет. Наслаждайтесь!

Пончики - энергетические шарики из овсянки

Приготовить полезный десерт проще, чем кажется. Благодаря социальным сетям сейчас в тренде энергетические шарики из овсянки - сладкие кусочки, которые не требуют запекания. Чтобы их приготовить, нужно смешать измельченную в блендере овсянку, арахисовое масло, тертый кокос, семена льна, шоколадную стружку, мед, экстракт ванили и семена чиа (это пример рецепта, вариаций на тему масса) и сформировать из получившейся массы небольшие шарики. Дайте им чуть подсохнуть - и подавайте.

Конфеты - орехи в шоколаде

Бывают дни, когда отказаться от шоколада просто невозможно. Почему этот продукт так полюбило человечество, понятно: благодаря какао в организме вырабатываются эндорфины, мы чувствуем прилив энергии. Когда нужно срочно повысить себе настроение, купите темный шоколад и орехи. Шоколад растопите на водяной бане, обмакните в него каждый орех, переложите на пергамент и дайте застыть. Получатся конфеты, намного менее вредные, чем магазинные.

Молочный коктейль - смузи

Если у вас дома есть блендер, перед вами бескрайнее поле для творчества. Смешивайте любимые фрукты с растительным молоком (например, миндальным или кокосовым), а овощи - с йогуртом или кефиром. Домашние смузи можно готовить на завтрак, чтобы с самого утра получить огромную порцию энергии и витаминов. Чтобы прием пищи получился более сытным, добавьте к полезному коктейлю белок: например, сваренное вкрутую яйцо. Кстати, обязательно перечитайте наш материал о приготовлении смузи дома. В нем есть все основные правила и пара хороших рецептов.