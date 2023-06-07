Продукты, которые нельзя сочетать друг с другом

Яичницу с колбасой или сосисками часто называют "баварским завтраком", а овсянку с ягодами - английским. Эти комбинации настолько популярны во всём мире, что никто не думает о том, полезны ли они. Оказывается, многие традиционные сочетания усваиваются с вредом для организма или не усваиваются вовсе, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Большинство миксов родились по одной причине - "сытно" и "недорого". Ну и еще это вкусно. А что думаю по этому поводу современные диетологи? Вердикт прост: разлучить.

Пирожки с мясом

Ферменты, которые нужны для переваривания тяжёлого мясного белка, не выделяются в нужном объёме. Почему? Тесто с клейковиной или глютеном обволакивает стенки желудка. Организм не понимает, какие ферменты нужнее в моменте, ведь углеводы расщепляются быстро, а мясной белок - напротив.

Результат: пища запирается внутри желудка.

Решение: сочетайте мясо с овощами и зеленью. Клетчатка только поможет движению пищи по кишечнику.

Овсяная каша с молоком и ягоды

А чем помешали фрукты овсянке? Кислотами. Они разрушают амилазу, которая переваривает крахмал из овсянки. Злаки с молоком - также не лучший вариант. Такой завтрак увеличивает количество слизи в организме, а кальций не усвоится, если добавить ещё и фрукты.

Решение: варите овсянку на воде или растительном молоке без сахара. Добавляйте в кашу орехи или овощи.

Рыба, яйца, молоко

Рыба - надёжный поставщик омега-3 и микроэлементов. Что помешает усвоению витамина В7? Кляр с яйцом, в котором часто готовят кусочки рыбы."Не дружат" с рыбой и молоко, сливки, сыр, фрукты и крупы. Факт: чем жирнее рыба, тем меньше нуждается в гарнире из риса, кускуса и бобовых.

Решение: подавайте рыбу с овощами и зеленью.

Яичница и сосиска

Любимое блюдо на утро? Тогда срочно читайте. Здесь действует правило выше - нельзя смешивать два тяжёлых белка. Мясные продукты выделяют фосфаты, которые блокируют усвоение кальция и антиоксиданта селена, а его много в яйцах. Кроме того, лишняя соль в ветчине и сосисках приведёт к отёкам.

Подобные завтраки с добавление фасоли в прошлом веке готовили для фабричных рабочих, чтобы те не делали перерыв на обед. Ведь такое блюдо будет перевариваться часов шесть.

Решение: готовьте яйца на завтрак с кислым или томатами.

Кофе и круассан с джемом

Слышали выражение "углеводная бомба"? Такой завтрак или перекус быстро провоцирует скачок сахара в крови. Это сопровождается обманным чувством прилива энергии. Инсулин упадёт так же быстро, как и поднялся. Результат: чувство усталости уже через час.

А пищеварение? Ему тоже "не сладко". Глютен, жиры и сахар из джема запустят брожение на три-четыре часа, а дубильные вещества из кофе помешают усвоению В1 и В2 из выпечки.