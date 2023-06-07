Что случится с вашим организмом, если есть курицу-гриль каждый день

Этот смелый гастрономический эксперимент, к счастью, уже провели профессионалы. Так что не спешите повторять его дома - для начала ознакомьтесь с результатами, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Монодиеты плохи, как ни поверни. Их сложно соблюдать, поскольку однообразие быстро надоедает, демотивирует и портит настроение. Они не дают организму всего необходимого, так как не существует такого продукта, который мог бы закрыть собой потребность не только в белках, жирах и углеводах, но и всех нужных витаминах и минералах. А еще они малоэффективны. После недели на условной гречке вы, конечно, увидите результат, но, скорее всего, потерянные килограммы вернутся, как только восстановится прежний рацион.

Эксперимент, на который решился Александр Томински из Филадельфии, тоже своего рода монодиета, но она не имеет ничего общего с желанием похудеть. Напротив, мужчина на протяжении 40 дней ел только курицу-гриль. И документировал все, что с ним происходит, в Twitter. Научной цели в этом гастрономическом приключении не было - когда издание The New York Times поинтересовалось у Александра, зачем он все это затеял, мужчина ответил, что просто хотел порадовать людей. Он не заключал пари и не собирался на этом заработать. Он просто съедал по одному приготовленному на гриле цыпленку на протяжении 40 дней и писал об этом в блоге.

К сожалению, эксперимент дался непросто. По словам Томински, поначалу он съедал курицу без дискомфорта, в среднем за 20 минут. Через пару недель мужчину начали преследовать неприятные симптомы: вздутие, метеоризм, боли в желудке, судороги. Курица съедалась уже не за 20 минут, а за 2 часа. Учитывая, что Александр чаще всего питался только этим, за все время эксперимента он потерял примерно 13 килограммов (хотя и не планировал). И был счастлив, когда эксперимент наконец закончился.

А что думают специалисты? Сертифицированный диетолог Марисса Мешулам рассказала ресурсу Popsugar, что такой эксперимент может быть опасен в долгосрочной перспективе. В курице-гриль много белка и жира, но не углеводов. А без них (и в особенности клетчатки) невозможно здоровье кишечника. Если действительно есть только курицу-гриль на протяжении долгого времени, можно нарушить пищеварение и заработать авитаминоз. Всем любителям этого блюда Мешулам советует не съедать всего цыпленка за раз и подавать его с некрахмалистыми овощами (например, брокколи или брюссельской капустой). Так прием пищи получится сбалансированным.