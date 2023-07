Издание Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовало результаты исследования, в рамках которого ученые рассказали, что нужно есть для сохранения молодости мозга.

В исследовании ученых приняли участие порядка тысячи добровольцев в возрастной категории от 18 до 88 лет. Выяснилось, что для сохранения молодости мозга необходимо добавлять в рацион умеренное количество углеводов. Самой эффективной едой для сохранения когнитивных способностей мозга, по данным ученых, является мясо, рыба, а также овощи. Так, рацион, состоящий из данных продуктов помогает активной работе мозга, а также может устранить уже приобретенные отклонения в пожилом возрасте.

В ходе исследования ученые произвели систему биомаркеров, способную учитывать нейрокогнитивные и физиологические параметры. Ключевым же, в свою очередь, показателем являлся фактор постоянства мозговой нейросети. Так, было установлено, что биомаркер старения мозга имеет связь с энергией, поступающей в организм для осуществления метаболических процессов, а именно, кетоны увеличивают стабильность, тогда как глюкоза, напротив, ее уменьшает.

" С возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов. Более эффективный источник "топлива" в форме кетонов может обеспечить мозг большей энергией", - поделились ученые.

