Популярная диета оказалась опасной для здоровья

Похудение с помощью интервального голодания может быть причиной бесплодия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об опасном последствии популярной диеты предупредила диетолог Кэролин Уильямс, пишет Daily Mail.

Уильямс объяснила, что резкое сокращение числа потребляемых калорий наносит удар по репродуктивной системе. Нехватка энергии вызывает нарушения гормонального фона, за которым следует каскад реакций в организме. Чтобы не причинить вред здоровью, диетолог не рекомендовала резко урезать порции. "Когда вы находитесь в пределах окна для приема пищи, очень важно получать достаточное количество калорий и выбирать продукты хорошего качества, богатые питательными веществами", - рассказала Уильямс.

Для поддержания здоровья половой системы и организма в целом она посоветовала включить в рацион продукты с содержанием клетчатки, белков, жирных кислот, таких как омега-3, и витаминов. При этом специалистка предостерегла от экспериментов с интервальным голоданием при беременности и в случае проблем с фертильностью. От диеты следует отказаться и тем, кто страдает от нерегулярного менструального цикла или планирует беременность.