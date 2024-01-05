Названы самые традиционные рождественские русские блюда

Самые традиционные рождественские русские блюда в беседе с "Мослентой" назвал специалист по русской кухне Максим Сырников, передает Day.Az.

"На праздничном столе были блюда, которые во время поста ели в более скромном варианте, а на Святки и Рождество уже в варианте, скажем так, "богатом"", - рассказал повар.

По словам собеседника, на Рождество было принято готовить мясные щи с солониной или ветчиной. Также готовили пироги с мясом и ватрушки.

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