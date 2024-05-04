Медик раскрыла серьезную опасность фастфуда для памяти

Питание фастфудом и сдобной выпечкой существенно ухудшает память. Об этом предупредила старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Фастфуд и выпечка ухудшают память. И это навсегда", - написала она.

По оценке медика, проблемы с запоминанием практически невозможно устранить, особенно если злоупотреблять "быстрой" (жирной, сладкой и мучной) пищей в подростковом возрасте. При этом последующий переход на правильное, сбалансированное питание не может решить затруднения с памятью.

Павлова напомнила о недавнем исследовании, проведенном американскими учеными, которое доказало падение уровня гормона ацетилхолин при нездоровом питании. Данное вещество оказывает прямое влияние на обучение, концентрацию внимания и возможности кодировки информации.

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