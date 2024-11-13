Названы опасные последствия энергетиков для желудка

Регулярное употребление энергетических напитков оказывает серьезную нагрузку на весь организм, особенно на пищеварительную систему. Как передает Day.Az, о том, к каким последствиям для здоровья желудка может привести пристрастие к энергетикам, "Газете.ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Валерия Антюфеева.

Она отметила, что в состав энергетиков входят кофеин, сахар или его заменители, таурин, витамины группы B, иногда растительные экстракты, такие как гуарана или женьшень. Эти ингредиенты дают не только "быструю энергию", но и оказывают серьезную нагрузку на пищеварительную систему.

По ее словам, причина этого кроется в том, что регулярное употребление энергетиков может спровоцировать повышение кислотности в желудке. Во-первых, многие энергетики сами по себе имеют низкий pH, что делает их кислыми. Во-вторых, основными компонентами большинства энергетиков являются кофеин и таурин, которые стимулируют выработку соляной кислоты.

"Слизистая желудка защищена специальным слоем слизи, но при повышенной кислотности или частом приеме раздражающих веществ эта защита ослабевает, что делает слизистую оболочку более уязвимой для воздействия кислоты. В результате повышается риск развития гастрита и образования эрозий или язв", - предупредила врач.

В связи с этим пить энергетики натощак крайне не рекомендуется. Лучше делать это на полный желудок, чтобы кислотность напитка меньше воздействовала на слизистую.

"И, конечно, соблюдайте меру: старайтесь выпивать не больше одной банки напитка в день и избегайте их потребления на регулярной основе. Заботьтесь о своем здоровье, и пусть лучше ваши источники энергии будут естественными - здоровый сон, физическая активность и правильное питание", - резюмировала гастроэнтеролог.