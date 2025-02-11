Названы четыре диеты для здоровья сердца и мозга

Известно, что питание играет одну из ведущих ролей в сохранении здоровья и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Какие диеты помогают снизить риск развития инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца, нейродегенеративных заболеваний и сахарного диабета? Специалисты выделяют несколько типов питания, которые имеют высокую доказательную базу в плане профилактики заболеваний и увеличения продолжительности жизни.

О них aif.ru рассказалазамдиректора ФИЦ питания и биотехнологии, главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова, передает Day.Az.

Средиземноморская модель питания

Это тип питания, который характеризуется преимущественным потреблением продуктов из цельного зерна: хлеба из муки грубого помола, макарон из твердых сортов пшеницы, нерафинированных круп, бобовых (1-2 порции в день), овощей, зелени и фруктов (не менее 400 грамм в день), умеренным потреблением птицы, рыбы и морепродуктов, растительных масел, орехов и семян, редким потреблением красного мяса, сладостей и сладких напитков.

"Доказано, что приверженность средиземноморской диете в сочетании с физической активностью позволяет предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей, - отмечает Стародубова. - Ключевым здесь является слово - приверженность. Именно соблюдение данных принципов, а не просто проживание в данном регионе будет обеспечивать необходимые защитные эффекты".

Кроме того, средиземноморская диета помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых осложнений, включая повторные инфаркты и инсульты у людей ранее их перенесших. В качестве примера врач привела известное Лионское кардиологическое исследование, которое было даже прекращено досрочно. Участники были распределены в две группы. Участникам из основной (экспериментальной) группы были даны рекомендации по изменению рациона в соответствии с принципами средиземноморской диеты - преимущественное потребление овощей, продуктов из цельного зерна и злаков, бобовых, рыбы, редкое употребление мяса (его замена на птицу), ни дня без фруктов и замена сливочного масла на растительные масла.

А в группе сравнения (контрольной) рекомендации по модификации рациона включали только сокращение потребления насыщенных жиров. "Исследование было прекращено ранее намеченного срока. Его продолжение сочли неэтичным. Поскольку в контрольной группе смертность оказалась намного выше, чем в экспериментальной, - говорит врач. - Отдаленные результаты - 46 месяцев наблюдения - показали снижение сердечной смертности от инсультов, инфарктов и ряд других благоприятных эффектов на фоне средиземноморской диеты".

DASH-диета для борьбы с артериальной гипертензией

На самом деле она подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Это также комбинированная модель питания, но главный акцент сделан на снижение потребления пищевой соли. "Хотелось бы подчеркнуть, что это комбинированный подход. Помимо снижения в рационе натрия, рекомендуется большое количество фруктов и овощей, включены цельнозерновые продукты, птица, рыба и орехи, а также молочные продукты пониженной жирности. Снижено потребление красного мяса, сладостей и сахаросодержащих напитков. От средиземноморской модель питания DASH отличает более широкое использование в рационе молочных продуктов и дополнительное ограничение пищевой соли до 5 грамм в день. А по сравнению с обычным рационом в ней меньше общего и насыщенного жиров и холестерина, а также выше содержание белка и пищевых волокон, более разнообразный микроэлементный состав рациона - больше источников калия, кальция, магния".

Исследования показали, что такое питание способствует и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (контроль факторов риска, таких как масса тела, уровень липидов), уменьшению риска развития ишемической болезни сердца, инсульта, сахарного диабета второго типа, так и снижению риска их осложнений.

Скандинавская, или северная ("нордическая") диета

Ее отличие в том, что она специально была разработана для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в северных регионах Европы с учетом доступности пищевых продуктов и некоторых национальных особенностей. Поэтому продуктовый набор здесь несколько иной: корнеплоды (морковь, лук, репа, капуста и др.), яблоки и груши, северные ягоды, мясо диких животных, рыба, обитающая в холодных водах, рапсовое масло, кедровые орехи, яйца, грибы, молочные продукты, бобовые, ржаной хлеб, продукты из цельного зерна и т.п.

"В последние годы появились результаты крупномасштабных исследований, которые показали, что эта диета также позволяет снижать общую смертность, сердечно-сосудистую смертность, смертность от онкологических заболеваний, инсультов, инфаркта миокарда и сахарного диабета. Так что ее тоже можно брать на вооружение", - отмечает врач-диетолог.

Диета MIND

В связи с повышением продолжительности жизни и увеличением среднего возраста населения сохранение активного долголетия и когнитивных функций становится все более актуальной задачей. В настоящее время большое внимание уделяется профилактике когнитивных нарушений (снижения памяти, внимания, мышления), нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера), которые характерны для людей пожилого и старческого возраста.

"На вопрос "Возможно ли за счет питания сохранить когнитивное здоровье и предотвратить нейродегенеративные заболевания?" мы теперь можем дать утвердительный ответ, - говорит врач-диетолог. - В многочисленных исследованиях продемонстрированы положительные эффекты питания в плане сохранения когнитивых функций и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Одним из таких примеров является диета под названием MIND (Питание для профилактики нейродегенератиных нарушений на основе средиземноморской и DASH диет). Названы 10 продуктов для здоровья головного мозга, по сути это комбинация средиземноморской и диеты DASH, но с акцентом на зеленые и листовые овощи. Также она включает и другие овощи, орехи, ягоды, бобовые, цельнозерновые продукты, морепродукты, птицу и оливковое масло. А недавно еще появились доказательства того, что на фоне данного типа питания не только улучшаются когнитивые функции, но также снижается сердечно-сосудистая заболеваемость".