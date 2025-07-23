Назван вид кофе, который влияет на уровень холестерина

В кофе, который приготовлен без бумажной фильтрации, - эспрессо, капучино или кофе по-восточному, - содержатся кафестол и кавеол. Эти соединения активизируют выработку холестерина в печени. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По ее словам, фильтрация через бумагу значительно снижает уровень содержания этих веществ в кофе. При этом полезные соединения, такие как полифенолы, остаются в напитке. Они обладают выраженными антиоксидантными свойствами и не влияют на уровень липидов в крови.

Кроме того, врач порекомендовала пить не больше двух-трех чашек кофе в день и периодически заменять их на черный или зеленый чай, а также отдавать предпочтение зернам с умеренной или сильной обжаркой.

- Умеренное потребление правильно приготовленного кофе не оказывает негативного воздействия на здоровье организма. Следуя простым правилам, вы сможете наслаждаться любимым напитком, не опасаясь последствий для здоровья, - подчеркнула Хохлова.