Врач сравнила пользу чая и кофе по утрам

Кофе содержит значительно больше кофеина, который стимулирует нервную систему и быстро повышает уровень энергии. Вот почему "утренним напитком" чаще считается кофе. Чай же содержит умеренное количество кофеина, что позволяет мягче и плавнее начать день, избегая излишней нервозности и скачков давления, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

А какой напиток более полезен для организма?

Отвечаетврач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Боброва:

- Обогащенный антиоксидантами и полифенолами, чай, как черный, так и зеленый, укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов, а меньшая, чем в кофе, концентрация кофеина делает чай более щадящим для организма в длительной перспективе. Кофе также богат антиоксидантами, но чрезмерное его потребление может негативно сказаться на работе желудка и сердечно-сосудистой системы, а пожилых людей привести к потере костной массы. Для подростков переизбыток кофеина - верный путь к нарушению режима сна.

Если для вас важно быстро проснуться и быть энергичным в течение дня, то кофе - идеальный вариант. Если же вы предпочитаете постепенное пробуждение и тщательно следите за здоровьем сосудов, лучше остановиться на чае.

Если выбирать между кофе и чаем, на завтрак я бы выбрала чай. Чай, как и кофе, содержит кофеин, но в чае он содержится в меньших количествах. Кроме того, в отличие от кофе, который вызывает быстрый прилив бодрости, а затем - быстрый синдром отмены и повышение тревожности, чай действует более медленно и плавно.

Размеренное действие чая обусловлено наличием в нем аминокислоты L-теанина, которая расслабляюще действует на сердечно-сосудистую и нервную системы. Кроме того, прилив сил после чая более плавно нарастает и так же постепенно снижается.

А еще важно помнить, что кофеин повышает уровень плохого холестерина. Однако такое повышение может произойти только при употреблении фильтрованного кофе в больших количествах - от четырех чашек в сутки.