Назван продукт, который частично защищает мозг от воздействия алкоголя

Ученые из университета Ланьчжоу (Китай) обнаружили, что молоко яка может смягчать последствия хронического употребления алкоголя, в том числе повреждения мозга.

Как передает Day.Az, результаты эксперимента на мышах опубликованы в журнале Food & Function.

Исследование показало, что молоко яка снижает тревожность и воспаление в организме, а также защищает нервные клетки от окислительного стресса. Наибольший эффект наблюдался у животных, которым давали большие дозы продукта.

Дополнительные эксперименты продемонстрировали, что молоко яка влияет не только на мозг, но и на кишечник. Оно изменяет состав микробиоты, уменьшая количество бактерий, ассоциированных с воспалением и депрессивными состояниями. При этом в организме повышается уровень биологически активных веществ, которые оказывают защитное действие на нервную систему. Также было зафиксировано снижение активности белков TLR4 и NF-κB, которые играют ключевую роль в воспалительных процессах мозга.

По словам исследователей, эффект молока яка может быть связан с его влиянием на так называемую кишечно-мозговую ось. Отмечается, что пока речь идет о результатах экспериментов на животных, однако они открывают новые перспективы для изучения свойств этого продукта и его воздействия на психическое и неврологическое здоровье людей.