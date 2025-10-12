Как правильно хранить и есть орехи?

Орехи полезны пожилым людям, вегетарианцам и спортсменам, но их положительный эффект сохраняется только при правильном хранении и умеренном употреблении, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az .

"Благодаря высокому содержанию кальция и магния орехи - хорошая добавка к рациону для пожилых людей, у которых высок риск развития остеопороза. Кроме того, мононенасыщенные жиры в составе орехов помогают поддерживать здоровый уровень "плохого" холестерина, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы", - сказала Кашух.

Она добавила, что орехи также содержат омега-3 кислоты, которые повышают защитные функции организма.

"Вегетарианцам и веганам орехи нужны как источник белка - они восполняют дефицит питательных веществ, которые люди обычно получают из мяса. Орехи полезны и спортсменам: после тренировок они обеспечивают организм белком для восстановления мышц", - рассказала врач.

Кашух отметила, что максимум пользы можно получить лишь при умеренном потреблении орехов, которые хранились в надлежащих условиях. Есть их лучше без соли, сахара и других добавок.