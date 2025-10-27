Как правильно квасить и хранить капусту, чтобы не отравиться

Правильно заготовленная квашеная капуста приносит пользу организму, обеспечивая его витаминами и полезными бактериями, однако нарушение технологии приготовления или хранения продукта способно нанести вред здоровью. Об этом предупредила руководитель направления "Продукты питания" Фонда "Закон и здоровье" Ольга Анищенкова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Чтобы избежать ошибок, она посоветовала выбирать позднеспелые сорта капусты, удалять поврежденные листья и мыть кочан перед использованием.

- Для засолки лучше использовать стеклянные банки, эмалированные кастрюли без сколов и царапин или пластиковые контейнеры, но не металлическую тару - она может вступить в реакцию с кислотами и сделать продукт ядовитым, - добавила Анищенкова.

Процесс брожения длится от двух до семи дней при температуре от плюс 18 до плюс 22 градусов. Готовый продукт желательно переложить в холодные условия, например - поставить в холодильник или убрать в погреб, обеспечив полную защиту от солнечного света и поддерживая температуру от нуля до пяти градусов тепла.

Неправильное хранение может испортить вкус и полезные свойства капусты, сделав ее опасной для потребления. Анищенкова напомнила, что не стоит употреблять продукт с плесенью, темными пятнами или странным запахом. Правильно подготовленную капусту можно хранить 7-8 месяцев.