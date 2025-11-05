Как накормить привередливого ребенка: практические советы и хитрости
Часто родители сталкиваются с проблемой, знакомой многим семьям: ребенок отказывается есть, ссылаясь на пресловутое "не хочу и не буду". Малыш капризничает, перебирает еду, не желает завтракать или обедать. Проблема нехватки аппетита и избирательности в пище становится настоящим испытанием для мам и пап. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, что делать, если у ребенка проблемы с аппетитом, и какие перекусы можно дать ему с собой в школу, передает Day.Az.
Что делать, если ребенок отказывается от еды?
Как рассказала эксперт, первый шаг - выяснить, почему ребенок отказывается от определенной пищи. Возможно, дело вовсе не в отсутствии аппетита, а в том, что ему не нравится конкретное блюдо или его оформление.
- Чтобы точно убедиться, что у ребенка действительно нет аппетита, нужно попробовать вести записи о том, что он ел в течение дня. Если оказывается, что ребенок недоедает, необходимо обратиться к педиатру для выявления возможной причины. Это может быть следствием различных заболеваний, например гельминтоза, - говорит она.
Если ребенок отказывается от домашней пищи и игнорирует полезную еду, но с удовольствием ест фастфуд и сладости, то в этом виноваты родители, отметила специалист.
- Часто ребенок выбирает нездоровую пищу, наблюдая за действиями старших членов семьи или друзей. Если родители сами питаются бургерами и чипсами, ребенок воспринимает это как норму. Также велика роль социального окружения: друзья, реклама и телевидение внушают детям мысль, что еда из ресторанов быстрого питания - это круто. Но это "мусорная" еда с огромным количеством калорий, которая не приносит организму никакой пользы и даже наносит вред здоровью. Она воздействует на гормональную систему ребенка как легкий наркотик и подсаживает некрепкую психику на быстрый дофамин. Переключить фокус ребенка на полезную еду - задача непростая, но это возможно, если родители приложат определенные усилия, - считает Соломатина.
Как включить полезную пищу в рацион ребенка без давления и скандалов
Диетолог дала несколько советов, как приучить ребенка правильно питаться и не отказываться от еды.
Превратить прием пищи в игру
Оформляйте блюда интересно, придумывайте сказки и приключения. Помогите ребенку окунуться в волшебный мир, где овощи и фрукты оживают и приглашают попробовать себя.
Привлекать ребенка к процессу приготовления
Участие в создании блюда делает его привлекательным и знакомым. Дети обожают готовить вместе с родителями.
Показать положительный пример
Демонстрируйте ребенку, что вся семья любит здоровую пищу. Показывайте, как приятно собраться вместе за красиво накрытым столом за обедом и ужином, пообщаться и посмеяться вместе.
Ограничить экранное время
Просмотр телевизора и гаджетов во время еды мешает восприятию сигналов голода и насыщения, что приводит к перееданию или недоеданию.
Использовать полезные десерты
Ребенку проще воспринять пищу, если она выглядит аппетитно и сладко. Экспериментируйте с самодельными домашними сладостями, смузи и запеченными фруктами.
Воспользоваться хитростью
Можно поместить броколли, которые не любят дети, в котлетки из фарша. А вместо бургеров сделать сэндвичи на цельнозерновом хлебе с овощами, листьями салата и домашней бужениной.
Варианты полезных перекусов для детей
По мнению специалиста, важно давать детям в школу и на прогулку полезные сытные перекусы, чтобы у них не было соблазна купить себе чипсы, гамбургеры и газировку.
Соломатина поделилась вариантами интересных и вкусных перекусов, которые ребенок с удовольствием возьмет с собой:
- творожные шарики: творог, орехи, кокосовая стружка и мед;
- овощные палочки: морковь, огурец, сладкий перец, натуральный хумус;
- фруктовые канапе: кусочки фруктов, собранные на шпажку, украшенные ягодами, и ореховая паста;
- бутерброды: цельнозерновой хлеб, сыр, зелень, овощи;
- сырники;
- запеченные яблоки: яблоки, запеченные с медом и корицей;
- сладкие пудинги: домашние десерты из агара или желатина с фруктами и ягодами;
- омлеты с овощами;
- творожные запеканки и ферментированная овсянка с яблоками и черносливом;
- полезная пастила без сахара;
- морсы, травяные чаи;
- сухофрукты;
- овощные салаты с макаронами из твердых сортов;
- сладкие омлеты с сухофруктами.
Полезные идеи оформления еды
Помимо этого, эксперт посоветовала красиво оформлять перекусы, чтобы ребенку было интересно их есть. Это могут быть:
- Кораблики: возьмите половину яйца, вставьте зубочистку и насадите кусочек сыра. Получается корабль, плавающий в море листьев зеленого салата.
- Мухоморы: половинка помидора, а на шляпке пятна из сметаны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре