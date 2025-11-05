Как накормить привередливого ребенка: практические советы и хитрости

Часто родители сталкиваются с проблемой, знакомой многим семьям: ребенок отказывается есть, ссылаясь на пресловутое "не хочу и не буду". Малыш капризничает, перебирает еду, не желает завтракать или обедать. Проблема нехватки аппетита и избирательности в пище становится настоящим испытанием для мам и пап. "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, что делать, если у ребенка проблемы с аппетитом, и какие перекусы можно дать ему с собой в школу, передает Day.Az.

Что делать, если ребенок отказывается от еды?

Как рассказала эксперт, первый шаг - выяснить, почему ребенок отказывается от определенной пищи. Возможно, дело вовсе не в отсутствии аппетита, а в том, что ему не нравится конкретное блюдо или его оформление.

- Чтобы точно убедиться, что у ребенка действительно нет аппетита, нужно попробовать вести записи о том, что он ел в течение дня. Если оказывается, что ребенок недоедает, необходимо обратиться к педиатру для выявления возможной причины. Это может быть следствием различных заболеваний, например гельминтоза, - говорит она.

Если ребенок отказывается от домашней пищи и игнорирует полезную еду, но с удовольствием ест фастфуд и сладости, то в этом виноваты родители, отметила специалист.

- Часто ребенок выбирает нездоровую пищу, наблюдая за действиями старших членов семьи или друзей. Если родители сами питаются бургерами и чипсами, ребенок воспринимает это как норму. Также велика роль социального окружения: друзья, реклама и телевидение внушают детям мысль, что еда из ресторанов быстрого питания - это круто. Но это "мусорная" еда с огромным количеством калорий, которая не приносит организму никакой пользы и даже наносит вред здоровью. Она воздействует на гормональную систему ребенка как легкий наркотик и подсаживает некрепкую психику на быстрый дофамин. Переключить фокус ребенка на полезную еду - задача непростая, но это возможно, если родители приложат определенные усилия, - считает Соломатина.

Как включить полезную пищу в рацион ребенка без давления и скандалов

Диетолог дала несколько советов, как приучить ребенка правильно питаться и не отказываться от еды.

Превратить прием пищи в игру

Оформляйте блюда интересно, придумывайте сказки и приключения. Помогите ребенку окунуться в волшебный мир, где овощи и фрукты оживают и приглашают попробовать себя.

Привлекать ребенка к процессу приготовления

Участие в создании блюда делает его привлекательным и знакомым. Дети обожают готовить вместе с родителями.

Показать положительный пример

Демонстрируйте ребенку, что вся семья любит здоровую пищу. Показывайте, как приятно собраться вместе за красиво накрытым столом за обедом и ужином, пообщаться и посмеяться вместе.

Ограничить экранное время

Просмотр телевизора и гаджетов во время еды мешает восприятию сигналов голода и насыщения, что приводит к перееданию или недоеданию.

Использовать полезные десерты

Ребенку проще воспринять пищу, если она выглядит аппетитно и сладко. Экспериментируйте с самодельными домашними сладостями, смузи и запеченными фруктами.

Воспользоваться хитростью

Можно поместить броколли, которые не любят дети, в котлетки из фарша. А вместо бургеров сделать сэндвичи на цельнозерновом хлебе с овощами, листьями салата и домашней бужениной.

Варианты полезных перекусов для детей

По мнению специалиста, важно давать детям в школу и на прогулку полезные сытные перекусы, чтобы у них не было соблазна купить себе чипсы, гамбургеры и газировку.

Соломатина поделилась вариантами интересных и вкусных перекусов, которые ребенок с удовольствием возьмет с собой:

творожные шарики: творог, орехи, кокосовая стружка и мед;

овощные палочки: морковь, огурец, сладкий перец, натуральный хумус;

фруктовые канапе: кусочки фруктов, собранные на шпажку, украшенные ягодами, и ореховая паста;

бутерброды: цельнозерновой хлеб, сыр, зелень, овощи;

сырники;

запеченные яблоки: яблоки, запеченные с медом и корицей;

сладкие пудинги: домашние десерты из агара или желатина с фруктами и ягодами;

омлеты с овощами;

творожные запеканки и ферментированная овсянка с яблоками и черносливом;

полезная пастила без сахара;

морсы, травяные чаи;

сухофрукты;

овощные салаты с макаронами из твердых сортов;

сладкие омлеты с сухофруктами.

Полезные идеи оформления еды

Помимо этого, эксперт посоветовала красиво оформлять перекусы, чтобы ребенку было интересно их есть. Это могут быть: