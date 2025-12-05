Диетолог предупредила о последствиях предновогодних диет

Диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, что попытки срочно похудеть к Новому году на жесткой диете могут обернуться перееданием за праздничным столом и ослаблением иммунитета, делая человека уязвимым к вирусам, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как сообщили в пресс-службе ведомства она отметила, что "голодные" диеты почти неизбежно приводят к срывам, поскольку организм стремится восполнить дефицит питательных веществ. По ее словам, лучшая защита от переедания - полноценные завтрак, обед и ужин перед праздниками, тогда тело не будет сигнализировать о нехватке микро- и макроэлементов.

Она также предупредила, что жесткие ограничения ослабляют иммунитет, ведь антитела строятся из белков, которые поступают с мясом, рыбой, молочными продуктами, яйцами, бобовыми, орехами и злаками. Для работы иммунных клеток необходимы и жиры, и витамины, и пробиотики.

При этом, подчеркнула специалист, снизить калорийность рациона можно безопасно: запекать мясо, рыбу и птицу вместо жарки, добавлять в салаты больше овощей и использовать легкие заправки - йогурт, сметану, сок лайма или горчицу. Она также рекомендовала отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков, сообщает "Радио 1".