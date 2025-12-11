Названы способы повысить пользу кофе

Для повышения пользы кофе следует отказаться от сахара и искусственных подсластителей, которые часто добавляются в чрезмерных количествах. Также следует избегать промышленных сливок из-за высокого содержания вредных жиров. Об этом американский врач Триша Пасричи рассказала в интервью изданию Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рекомендует выбирать фильтрованный кофе, поскольку в нем содержится меньше вредных соединений. Ранее исследование университета Уппсалы показало, что кофе из кофемашин содержит больше всего дитерпенов кафестола и кахвеола - веществ, повышающих уровень холестерина в крови.

"В качестве альтернатив также подойдут молотый, растворимый кофе или версия напитка без кофеина", - добавила врач.

Эксперт отметила, что максимально полезным для здоровья выступает максимально "чистый" кофе без добавок. При этом особую умеренность нужно соблюдать в отношении промышленных сливок. Исследования показали, что сливки для кофе (особенно с сезонными ароматизаторами), обычно содержат растительные масла в качестве основного ингредиента. Кроме того, готовый продукт может оказаться неожиданным источником сахара.

Дополнительно врач подчеркнула важность времени употребления напитка: лучше пить кофе до полудня, чтобы не нарушать режим сна. Пасричи также напомнила, что напиток стимулирует перистальтику кишечника, поэтому людям с выраженной реакцией следует планировать время перерывов "на кофе".