Названа опасность сетов суши для поджелудочной

Употребление больших порций суши и роллов может негативно сказаться на работе поджелудочной железы, рассказала "Газете.Ru" старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова, передает Day.Az.

"Помимо чудовищной нагрузки калориями и солью, это удар по поджелудочной железе. Органу приходится одновременно вырабатывать огромное количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы). Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типа), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов", - объяснила врач.

Употребление большого количества тяжелой и непривычной пищи может привести к неприятным последствиям, таким как вздутие живота, тяжесть в желудке и тошнота. Также существует риск отравления: чем больше ингредиентов в блюде, тем выше вероятность, что один из них будет некачественным.

"Опасность заключается в нарушении условий хранения и приготовления пищи. Например, если неправильно хранить рыбу, она становится идеальной средой для размножения бактерий и вирусов. Творог также может представлять опасность: испорченный продукт - это прекрасная среда для размножения микроорганизмов, включая стафилококк, если не соблюдены правила температурного режима. Это частая причина тяжёлых пищевых отравлений", - подытожила врач.