Пять лучших продуктов для здоровья детей зимой

Зимний сезон предъявляет особые требования к детскому питанию: в условиях холода, короткого светового дня и повышенной вирусной нагрузки организму ребенка необходимо больше витаминов и полезных нутриентов. О продуктах, которые помогут поддержать здоровье детей зимой, в разговоре с "Газетой.Ru" рассказала детский эндокринолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева, передает Day.Az.

Врач выделила пять ключевых групп продуктов, которые желательно регулярно включать в зимний рацион. Эти продукты подходят не только детям, но и взрослым, поскольку помогают организму адаптироваться к сезонным нагрузкам.

Открывают список цитрусовые - в первую очередь мандарины. Они являются источником витамина С, который играет важную роль в поддержке иммунной системы и помогает организму противостоять простудным заболеваниям. Кроме того, такие фрукты легко усваиваются и нравятся детям, однако врач напомнила о необходимости соблюдать меру из-за возможных аллергических реакций.

Следующий важный продукт - морковь. Она богата бета-каротином, из которого в организме синтезируется витамин А. Этот витамин необходим для здоровья зрения, кожи и слизистых оболочек, особенно в зимний период, когда воздух в помещениях становится сухим, а нагрузка на глаза у школьников заметно возрастает.

"Третью позицию занимают орехи. Они содержат ценные жирные кислоты, витамин Е и магний, поддерживают работу мозга, улучшают концентрацию и помогают восполнять энергетические затраты в холодное время года", - пояснила Михалева.

Не менее важным элементом детского меню зимой является рыба - как жирных, так и нежирных сортов. Лосось, треска и хек богаты витамином D, дефицит которого особенно актуален в период нехватки солнечного света. Кроме того, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, необходимы для развития нервной системы и когнитивных функций.

Замыкает список хурма - сезонный фрукт, насыщенный витаминами и микроэлементами. Она содержит витамин А, железо, пищевые волокна и природные сахара, поддерживающие уровень энергии и пищеварение. Врач подчеркнула, что детям хурму лучше предлагать спелую и мягкую.

В завершение специалист отметила, что грамотный зимний рацион помогает детям сохранять активность и хорошее самочувствие. Важно ориентироваться на вкусовые предпочтения ребенка и стремиться к разнообразию в питании.