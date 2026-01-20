Как защитить зубы от сладкого?

Что именно происходит с зубами в первые минуты и часы после сладкого перекуса? Микробиологи, изучающие бактерии полости рта, рассказали, как запускается механизм образования кариеса. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как только сахар попадает в рот, бактерии, живущие на зубах, начинают активно использовать его для роста и выработки энергии. Уже через минуту-две после сладкой еды кислотность полости рта резко возрастает до уровней, способных растворять эмаль - твердое защитное покрытие зубов. Именно кислоты, а не сахар как таковой, становятся главным разрушительным фактором.

В норме организм пытается быстро восстановить баланс. Слюна смывает часть сахаров и нейтрализует кислоту, а "полезные" бактерии конкурируют с кариесогенными, не давая им полностью захватить пространство. Но если сладкое появляется во рту слишком часто, защитные механизмы перестают справляться.

Опасность заключается в том, что кариесообразующие бактерии используют сахара не только для роста, но и для строительства плотной липкой пленки - зубного налета, или биопленки. Это настоящий "форт", который прочно прикрепляется к поверхности зуба и почти не поддаётся удалению без механической очистки. Под этой защитой бактерии продолжают производить кислоту, поддерживая вредную среду и постепенно разрушая зуб до возникновения заметной или болезненной полости.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют есть сладости во время приема пищи - обильное выделение слюны в этот момент способствует быстрому вымыванию сахаров. Не стоит перекусывать сладким в течение дня: постоянное поступление сахара поддерживает повышенную кислотность на длительное время. И, конечно, регулярная гигиена остается ключевым инструментом - чистка зубов после еды и ежедневная очистка межзубных промежутков помогают удалять налет до того, как он становится разрушительным.