Диетолог посоветовала базовые продукты для быстрого домашнего питания

Чтобы не срываться на заказы из ресторанов, россиянам рекомендовали держать дома базовые продукты для быстрых блюд.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщила врач-диетолог Зарифа Романова.

"В качестве источников белка, не требующих приготовления, рекомендую приобрести следующие продукты: филе индейки в собственном соку консервированное, риет лососевый с мягким творогом, мясо криля натуральное консервированное, сельдь атлантическая, ломтики филе горбуши, тунец натуральный для салатов консервированный, куриный холодец, коктейль из морепродуктов, скумбрия, сардины в собственном соку или оливковом масле", - отметила эксперт.

Она добавила, что дополнить белок стоит цельнозерновыми крупами, бобовыми и овощами, а полезные жиры - орехи и качественные растительные масла - помогут дольше сохранять сытость.

Романова также рекомендовала держать под рукой молочные продукты без сахара и заранее продуманные дежурные блюда, чтобы доставка была не необходимостью, а осознанным выбором.