https://news.day.az/gurmaniya/1824867.html Драники с мясом и грибами: идеальный рецепт для запеканки Драники, которые когда-то считались экспресс-ужином, превратились в полноценное блюдо, идеально подходящее для праздников. Как передает Day.Az, в коллекции Едим Дома был найден интересный вариант - драники под грибной и мясной шапкой. Результат превзошел ожидания.
Драники с мясом и грибами: идеальный рецепт для запеканки
Драники, которые когда-то считались экспресс-ужином, превратились в полноценное блюдо, идеально подходящее для праздников.
Как передает Day.Az, в коллекции Едим Дома был найден интересный вариант - драники под грибной и мясной шапкой.
Результат превзошел ожидания. При обычной жарке драники теряют свою сочность, но при запекании они пропитываются сливочным соусом, оставаясь мягкими и нежными внутри.
Отдельного внимания заслужила подача блюда. Драники ставят прямо в горшочках, в которых они готовились, что делает их удобными и привлекательными для подачи на стол.
Ингредиенты
Для драников:
- картофель - 8 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- мука - 100 г;
- лук - 1 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- соль и перец - по вкусу.
Для начинки:
- мясо - 500 г;
- грибы - 500 г;
- лук - ½ шт.
Для соуса:
- сливки 33-35% - 400 мл;
- сыр - 150 г.
Способ приготовления:
- Мясо нарезают кусочками, солят, перчат и добавляют специи с луком, нарезанным полукольцами. Все перемешивают и оставляют мариноваться на 30 минут.
- Грибы обжаривают с луком до готовности, а мясо жарят отдельно.
- Картофель натирают на крупной терке, промывают от лишнего крахмала и отжимают. В смесь добавляют яйца, муку, соль и перец, после чего жарят небольшие драники.
- Для соуса сыр натирают на мелкой терке, добавляют сливки и измельченный чеснок.
- В горшочки выкладывают слой драников, затем мясо и грибы, накрывают еще одним слоем драников и заливают соусом.
- Запекают в духовке при 180°C около 20 минут, пока сыр не расплавится и не начнет румяниться. Перед подачей посыпают зеленью.
