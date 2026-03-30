Драники с мясом и грибами:

Драники, которые когда-то считались экспресс-ужином, превратились в полноценное блюдо, идеально подходящее для праздников.

Как передает Day.Az, в коллекции Едим Дома был найден интересный вариант - драники под грибной и мясной шапкой.

Результат превзошел ожидания. При обычной жарке драники теряют свою сочность, но при запекании они пропитываются сливочным соусом, оставаясь мягкими и нежными внутри.

Отдельного внимания заслужила подача блюда. Драники ставят прямо в горшочках, в которых они готовились, что делает их удобными и привлекательными для подачи на стол.

Ингредиенты

Для драников:

  • картофель - 8 шт.;
  • яйца - 2 шт.;
  • мука - 100 г;
  • лук - 1 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • соль и перец - по вкусу.

Для начинки:

  • мясо - 500 г;
  • грибы - 500 г;
  • лук - ½ шт.

Для соуса:

  • сливки 33-35% - 400 мл;
  • сыр - 150 г.

Способ приготовления:

  • Мясо нарезают кусочками, солят, перчат и добавляют специи с луком, нарезанным полукольцами. Все перемешивают и оставляют мариноваться на 30 минут.
  • Грибы обжаривают с луком до готовности, а мясо жарят отдельно.
  • Картофель натирают на крупной терке, промывают от лишнего крахмала и отжимают. В смесь добавляют яйца, муку, соль и перец, после чего жарят небольшие драники.
  • Для соуса сыр натирают на мелкой терке, добавляют сливки и измельченный чеснок.
  • В горшочки выкладывают слой драников, затем мясо и грибы, накрывают еще одним слоем драников и заливают соусом.
  • Запекают в духовке при 180°C около 20 минут, пока сыр не расплавится и не начнет румяниться. Перед подачей посыпают зеленью.