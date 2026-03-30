Драники, которые когда-то считались экспресс-ужином, превратились в полноценное блюдо, идеально подходящее для праздников.

Как передает Day.Az, в коллекции Едим Дома был найден интересный вариант - драники под грибной и мясной шапкой.

Результат превзошел ожидания. При обычной жарке драники теряют свою сочность, но при запекании они пропитываются сливочным соусом, оставаясь мягкими и нежными внутри.

Отдельного внимания заслужила подача блюда. Драники ставят прямо в горшочках, в которых они готовились, что делает их удобными и привлекательными для подачи на стол.

Ингредиенты

Для драников:

картофель - 8 шт.;

яйца - 2 шт.;

мука - 100 г;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

соль и перец - по вкусу.

Для начинки:

мясо - 500 г;

грибы - 500 г;

лук - ½ шт.

Для соуса:

сливки 33-35% - 400 мл;

сыр - 150 г.

Способ приготовления: