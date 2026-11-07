Названы опасные для детей виды рыбы

Крупную хищную рыбу, включая тунца и рыбу-меч, маленьким детям не стоит употреблять часто из-за риска накопления метилртути. Об этом предупредили врачи отделения клинического питания одной из крупных больниц провинции Гуандун в беседе с изданием Sohu. Комментарий появился после сообщения о двухлетнем ребенке, у которого врачи диагностировали отравление ртутью после употребления "детской трески", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, родители около восьми месяцев регулярно давали ребенку продукт из очищенной антарктической клыкастой рыбы с фабричной маркировкой "детская треска". Ребенок ел ее два-три раза в неделю, в общем потребляя около 110 г. 23 сентября 2026 года при поступлении в больницу анализы показали содержание ртути в крови 27,87 мкг/л при норме менее 10 мкг/л. Ребенка госпитализировали для лечения.

Медики отметили, что регулярное употребление крупных глубоководных хищных рыб действительно может привести к избыточному поступлению метилртути. Это органическое соединение представляет собой мощный нейротоксин; вещество легко проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры, повреждая головной мозг.

В первую очередь специалисты выделили крупную рыбу, находящуюся высоко в пищевой цепи, в том числе тунца, рыбу-меч и некоторые виды трески.

"Метилртуть накапливается в организмах морских животных и ее концентрация может быть выше у крупных хищников, которые поедают другую рыбу. Для маленьких детей этот вопрос особенно важен: их нервная система активно развивается, поэтому они более чувствительны к воздействию этого вещества", - сообщили врачи.

По словам медиков, опасность возрастает при регулярном употреблении одной и той же рыбы в течение длительного времени. Даже если организм постепенно выводит метилртуть, постоянное поступление вещества может увеличивать его общую нагрузку на организм.

При этом сам по себе повышенный уровень ртути у ребенка не доказывает, что причиной стала именно употребляемая рыба. Для установления источника воздействия необходимо учитывать все возможные пути поступления ртути и результаты обследований.

Поставщик продукта, который употреблял ребенок, заявил, что содержание ртути в рыбе соответствует национальным стандартам. Врачи при этом рекомендуют родителям не отказываться от рыбы полностью, а разнообразить рацион и чаще выбирать виды с низким содержанием ртути.