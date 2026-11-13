Кофе без кофеина оказался полезнее обычного для памяти

Кофе без кофеина в эксперименте улучшил память испытуемых, а обычный кофе с кофеином такого эффекта не дал. Это выяснили Джон Крайан и его коллеги из Университетского колледжа Корка в Ирландии, изучающие связь кишечника и мозга. Работа опубликована в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовал 31 любитель кофе. Сначала все на две недели отказывались от привычных трёх-пяти чашек в день, а затем в течение трёх недель пили по четыре порции растворимого кофе ежедневно: половина получала декаф, половина - кофе с кофеином, причём ни участники, ни экспериментаторы не знали, кому что досталось. По итогам только у пивших декаф заметно улучшились результаты тестов на память - запоминание слов и точность определения местоположения объектов.

При этом у обеих групп снизились уровни стресса, подавленности и импульсивности, а кофе с кофеином вдобавок уменьшал тревожность и улучшал внимание. Главное же - кофе менял состав микробиоты кишечника независимо от того, был в нём кофеин или нет. По мнению авторов, дело в полифенолах: эти вещества служат пищей для полезных кишечных микробов, а те через ось "кишечник - мозг" влияют на когнитивные функции и настроение, минуя прямое действие кофеина на нервную систему.

"Кофе - это намного больше, чем просто кофеин. Это сложный пищевой фактор, который взаимодействует с нашими кишечными микробами, обменом веществ и даже эмоциональным состоянием", - отметил Крайан. Если выводы подтвердятся, это может изменить привычный взгляд на декаф как на "неполноценную" замену: напиток без кофеина, похоже, несёт собственную пользу, а не просто лишён бодрящего эффекта.

Авторы, впрочем, призывают к осторожности. Выборка в исследовании была совсем небольшой - всего 31 человек, - а наблюдение длилось несколько недель, поэтому делать далеко идущие выводы рано: эффект ещё предстоит подтвердить на более крупных и разнородных группах и проследить дольше по времени.