Создан фильм, которым «управляет» зритель

Во время просмотра фильма вам никогда не хотелось изменить его сюжет? Наверно, хоть раз в жизни об этом мечтал каждый зритель в силу различных причин. И вот теперь, кажется, аспирант Нттингемского университета Ричарл Рамчурн готов осуществить эту мечту.

Рамчурн создал интерактивный фильм под названием "The Moment", который, по утверждению его "режиссера" имеет 101 триллион версий, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Одному из зрителей придется стать "оператором" картины, надев на голову специальный шлем,который записывает волны человеческого мозга. Этот "оператор" и управляет действием на экране. В зависимости от его настроения и переживаний в фильме меняется цветовая гамма, кадры, добавляются или, наоборот, исчезают некоторые диалоги и сцены...

Для того, чтобы создать этот получасовой фильм-эксперимент, его создателю пришлось записать в три раза больше кадров, чем это требуется обычно, а также в шесть раз больше аудиофрагментов. Шлем на операторе получает сигналы от мозга "оператора", передает их на компьютер, который, в свою очередь, выбирает пару вариантов развития сюжета и комбинирует их. Алгоритм этого выбора неизвестен. Поэтому шансы увидеть один и тот же фильм у разных "операторов" практически сводятся к нулю.

Отметим, что сознательно повлиять на ход событий фильма "оператор" не сможет: этого не позволяет интерфейс.

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