Instagram защитит пользователей от краж аккаунтов
18 июля 2018 13:45 117
Злоумышленники взламывают личные страницы в соцсети через сим-карты и продают их за биткоины.
Instagram работает над введением новой двухфакторной аутентификации вместо подтверждения аккаунта по номеру телефона. Об этом сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Соцсеть хочет обезопасить пользователей - в Сети участились взломы аккаунтов через сим-карты и продажа третьим лицам за биткоины, сообщает Motherboard. Готовящееся нововведение - реакция на многочисленные кражи паролей.
Компания начала работу над внедрением двухфакторной аутентификации с помощью мобильных приложений Google Authenticator или Authy: через них пользователь получит код, который нужно будет ввести для авторизации после ввода логина и пароля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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