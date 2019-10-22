Компания Facebook приступила к расследованию в связи с утечкой данных пользователей принадлежащей ему социальной сети Instagram, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается в сообщении, крупная утечка персональной информации международного масштаба произошла в Instagram. Мошенники выставили на продажу за 2,8 биткоина (22 тысячи долларов) базу данных из 20 миллионов аккаунтов, из которых 20 тысяч записей оказались в открытом доступе.

"Мы начали расследование, касающееся этой базы данных, на прошлой неделе. На данном этапе мы считаем, что доступ к персональной информации не был получен", - заявила представитель компании Facebook Стефани Отвей, слова которой цитирует пресс-служба компании.

Представитель компании подчеркнула, что способ скрапинга (сбора данных), который был использован, уже невозможен после изменений, которые мы внесли ранее в этом году.

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