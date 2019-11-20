Компания Facebook выпустила экспериментальное приложение Whale, при помощи которого пользователи могут создавать собственные вариации популярных мемов и делиться ими с друзьями. Загрузить его из App Store пока могут только пользователи из Канады.

Судя по описанию, Whale содержит обширную библиотеку макетов, которые можно модифицировать, добавляя эмодзи, надписи различными шрифтами и картинки. Получившийся результат можно отправить в Instagram или WhatsApp, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новую программу разработал New Product Experimentation (NPE) - отдел экспериментальных продуктов Facebook, сформированный в начале этого года. В компании объясняли, что используют другой бренд, поскольку проекты быстро меняются и могут закрыться в любое время.

Ранее команда NPE создала два других приложения - Bump и Aux. Представители Facebook сообщили изданию, что эти программы должны помочь компании понять, какие новые функции и сервисы нравятся людям. Впоследствии их могут внедрить в основные продукты Facebook.