Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

Apple может столкнуться с проблемами при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа отметили, что есть вероятность задержки новых смартфонов Apple и поступления iPhone 14 на рынок позже обычного. По словам авторов, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и обострение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу будущее продукции американской компании.

Авторы заметили, что один из ведущих поставщиков Apple - тайваньская компания TSMC - может столкнуться с проблемами при отправке компонентов для смартфонов. В сообщении говорится, что уже были задержаны партии деталей с завода TSMC на завод Pegatron, расположенный в китайском Сучжоу. По словам авторов, продукция тщательно проверяется на предмет наличия маркировки "Сделано на Тайване".

Специалисты сослались на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, который заявил, что Apple намерена уменьшить геополитическое влияние на поставки смартфонов. В компании собрались перевести производство продукции в другие регионы - одной из ключевых локаций называют Индию.

Журналисты отметили, что последнее, что нужно Apple в преддверии выхода новых iPhone, - задержка компонентов для их производства на таможне. Отправленный груз может быть выслан обратно, а поставщики рискуют получить штраф размером до 4000 юаней, или около 36 тысяч рублей. "Нехватка чипов и проблемы с цепочками поставок сейчас являются огромной головной болью для Apple, и в неподходящее время компания должна оставаться дипломатичной", - подытожили специалисты.