WhatsApp заблокировал более двух миллионов аккаунтов

Мессенджер WhatsApp в июле заблокировал 2,4 млн аккаунтов ради соблюдения законов Индии. Как сообщает Neowin, такие данные содержатся в докладе сервиса, который индийские власти требуют публиковать ежемесячно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что среди всех заблокированных аккаунтов больше половины, около 1,42 млн, были удалены проактивно - до поступления жалоб от других пользователей. В WhatsApp рассказали, что предприняли собственные шаги для выявления опасного или мошеннического поведения на платформе.

"В первую очередь, мы считаем, что намного лучше заранее предотвратить любую вредоносную активность, чем выявлять ее после того, как все произошло и был нанесен вред", - говорится в докладе команды мессенджера. Однако в компании не уточнили, как именно выявляется потенциальная опасность сообщений, если они защищены сквозным шифрованием.