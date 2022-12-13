США модернизируют вертолетоносец USS Kearsarge

ВМС США проведут капитальный ремонт с модернизацией 29-летнего десантного корабля-вертолетоносца USS Kearsarge (LHD 3), предполагающий постановку корабля в сухой док. Об этом сообщает Janes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в ходе работ будет отремонтирован корпус корабля, двигательная установка, ходовое оборудование, а также все жилые и технические отсеки.

Работы планируется провести до января 2025 года на верфи BAE Systems в Норфолке. Стоимость контракта с компанией оценивается в $294,7 млн, однако в процессе работы она может вырасти до $340,3 млн.

Kearsarge был заложен в феврале 1990 года и построен модульным способом в 1992 году. Может передвигаться со скоростью 22 узла (41 км/ч) и перевозить три десантных корабля на воздушной подушке, 12 десантных катера, 1,7 тыс. военнослужащих, около 30 воздушных судна, в том числе вертолеты UH-1Y Venom, CH-53E, AH-1W /Z, конвертопланы MV-22B Osprey, штурмовики AV-8B Harrier II и истребители F-35В.