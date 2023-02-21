«Роскосмос» сообщил о повреждении космического грузовика «Прогресс МС-21»

Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" перестала работать после того, как получила повреждение в результате внешнего воздействия. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмос" со ссылкой на данные Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В госкорпорация напомнили, что ранее внешнему воздействию также подвергся корабль "Союз МС-22". Отмечается, что на это указывают снимки, сделанные после отстыковки грузовика 18 февраля. На фотографиях видны отверстия на внешней поверхности корабля, в частности на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что этих повреждений не было ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с Международной космической станцией (МКС).