Названы десять самых продаваемых смартфонов первой половины 2023 года

По результатам первой половины 2023 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 14 Pro Max. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал PhoneArena со ссылкой на данные аналитической компании Omdia.

Самый востребованный флагманский смартфон Apple разошелся тиражом в 26,5 млн единиц. На втором месте расположился iPhone 14 Pro с объемом продаж 21 млн единиц, а третье место занял iPhone 14 с результатом 16,5 млн. Четвертую позицию занял iPhone 13, продажи которого составили 15,5 млн единиц.

Пятое место досталось бюджетному Samsung Galaxy A14 (12,4 млн). За ним следуют флагманский смартфон Galaxy S23 Ultra (9,6 млн) и более доступные Galaxy A14 5G (9 млн), A54 5G (8,8 млн) и A34 5G (7,1 млн).

Замкнул десятку самых популярных смартфонов iPhone 11, который вышел еще в 2019 году и до сих пор привлекает пользователей благодаря своим соотношением цены и качества. Его продажи достигли 6,9 млн. Суммарно за первое полугодие 2023 года компания Apple реализовала более 86 млн смартфонов.

По слухам, 12 сентября Apple проведет презентацию iPhone 15.