В WhatsApp появится новая функция приватности

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность защиты IP-адреса в звонках. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о новой функции, способствующей дополнительной защите приватности, рассказал портал WABetaInfo.

"Чтобы людям было сложнее выявить ваше местоположение, звонки с этого устройства будут безопасно переданы через сервера WhatsApp", - говорится в описании функции на скриншоте из WhatsApp, опубликованном порталом. Уточняется, что при использовании этой опции качество связи в звонках будет ухудшаться.

Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера на Android. Когда оно станет доступно широкому кругу пользователей, неизвестно.