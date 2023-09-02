Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

Индия запустила в космос исследовательскую станцию Aditya-L1 по изучению Солнца. Запуск транслировался на YouTube-канале Индийской организации космических исследований (ISRO).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, для запуска миссии использовали ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL с шестью навесными двигателями. К такой конфигурации в первый раз прибегли во время запуска первого в Индии лунного зонда "Чандраян-1" в октябре 2008 года.

Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре прошлого года, выведя на околоземную орбиту спутник EOS-06 и восемь наноспутников.

Станция Aditya-L1 стала первой в Индии космической миссией типа обсерватории для изучения Солнца. После того как в течение четырех месяцев аппарат пролетит 1,5 млн км, он выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца находятся на одном уровне.