В Азербайджане впервые пройдут соревнования по кибервойне

В соревнованиях по кибервойне Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023), которые впервые пройдут в Азербайджане 26-27 октября текущего года, примут участие 39 команд.

Как сообщили Day.Az в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты (CERT), в рамках CIDC-2023 будут организованы также бесплатные курсы повышения квалификации с участием 28 партнеров. На данный момент для участия в мероприятии зарегистрировались 465 человек.

К двухдневным соревнованиям CIDC-2023, на которых будет применена симуляция кибератак, присоединятся государственные учреждения, банки, телекоммуникационные провайдеры и предприятия с критической инфраструктурой, создавшие команды из 3-5 своих сотрудников.

В первый день команды наладят систему защиты путем устранения брешей в закрепленных за ними информационных системах, а во второй день продемонстрируют навыки предотвращения организованных против них кибератак и смогут заработать очки. Команда-победитель кибервойны получит приз в размере 30 тысяч манатов.

Отметим, что организаторы мероприятия - Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.