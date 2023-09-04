Компания HONOR представила HONOR V Purse на выставке IFA 2023

Концепция складного смартфона - "смартфона-клатча" позволяет использовать технологии для расширения возможностей индустрии моды.

Берлин, 1 сентября 2023 г. - Мировой технологический бренд HONOR представил HONOR V Purse на выставке IFA 2023. Открывая крупнейшую в мире выставку потребительской электроники и бытовой техники своим заставляющим задуматься основным докладом "Unfold Tomorrow" ("Раскрой будущее"), бренд дебютировал с ярким концептуальным устройством, которое переосмысливает складной смартфон как носимый, модный "клатч", предлагающий безграничные возможности для самовыражения и устойчивого образа жизни.

Открытие нового рубежа технологий моды

Компания HONOR принимает на себя роль в формировании будущего образа жизни и представляет HONOR V Purse - новую концептуальную модель "телефона-клатча", которая знаменует начало восприятия электронных устройств как совершенно новой категории модных потребительских товаров, предоставляющих неограниченные возможности для самовыражения.

HONOR V Purse плавно превращает складной смартфон в конечный фиджитал (объединения цифрового и реального) модный аксессуар, который благодаря серии настраиваемых дисплеев посредством функции всегда включенного дисплея (AOD), имитируют дизайн сумки, используя такие элементы, как цепочки, перья и кисточки, которые реагируют и раскачиваются вместе со смартфоном при его движении.

Концептуальный телефон, имеющий при себе набор сменных ремешков и цепочек, позволяют легко носить устройство через плечо, как обычную сумочку, что позволяет ему превратиться в новую "IT"-сумку будущего.

Формируя устойчивое будущее

HONOR V Purse, созданный с учетом требований экологической безопасности, воплощает в себе стремление компании HONOR заботиться об окружающей среде. Помимо использования в ремешках материалов, полученных из экологически чистого сырья, таких как веганская кожа, функция Always On Display (AOD) позволяет устройству сочетаться с абсолютно любым нарядом.

По мере того, как индустрия моды переходит из физического мира в цифровое пространство, технологии открывают неограниченные возможности для воплощения последних трендов стиля и самовыражения. Таким образом, HONOR V Purse может помочь экологически сознательной аудитории сократить потребление товаров быстрой моды и побудить покупать меньше, но использовать дольше.

Благодаря неограниченному количеству настраиваемых слайдов посредством функции Always On Display (AOD) устройство HONOR V Purse можно сочетать с любым нарядом, что избавляет от необходимости покупать новую сумочку под каждый образ.

HONOR V Purse, изготовленный из ответственно отобранных материалов и рассчитанный на то, чтобы его можно было складывать более 400 000 раз, создан с любовью и будет служить вам долгие годы.

Бесконечные возможности сформировать свой уникальный стиль

Следуя своему духу открытого сотрудничества, компания HONOR объединила усилия с ведущими законодателями вкусов в области культуры со своей платформы HONOR Talents Global Design Awards (среди которых директор по дизайну мужской одежды BURBERRY Брэм Ван Дипен (Bram Van Diepen), современный художник Юнуэн Эспарза (Yunuene Esparza), декан Международного колледжа Китайской академии искусств Юань Юмин (Yuan Youmin) и междисциплинарный художник Сяо Хуэй Ванг (Xiao Hui Wang), чтобы разработать серию настраиваемых всегда включенных экранов для данного устройства и открыть безграничные возможности в области моды и стиля.

На следующем этапе программы, откроет API-интерфейс (Application Programming Interface - программный интерфейс приложения), позволяющий разработчикам работать с такими датчиками, как гироскоп, сенсорный датчик или датчик освещенности, и предложит начинающим специалистам со всего мира разработать свои собственные дизайнерские решения для изменения стиля жизни, которые отражают последние тенденции в дизайне.