Первая глобальная демонстрация HONOR Magic V2 на выставке IFA 2023

В рамках выставки IFA 2023 компания HONOR представила флагманский складной смартфон HONOR Magic V2. Продукт задает новые стандарты в категории и символизирует видение бренда относительно новых отраслевых стандартов устройств этого класса: улучшенного форм-фактора, экранов высшего качества, впечатляющей автономности, производительности и пользовательского опыта в целом.

HONOR Magic V2 - самый легкий и тонкий из представленных компанией HONOR складных смартфонов. Вес устройства составляет 231 грамм при толщине в сложенном состоянии всего 9,9 мм. HONOR Magic V2 оснащен двойным кремниево-углеродным аккумулятором нового поколения со средней толщиной 2,72 мм. Он обеспечивает емкость батареи 5000 мА·ч при сохранении компактных габаритов и небольшого веса продукта.

Помимо тонкого и легкого корпуса, HONOR Magic V2 оснащен первым в своем роде сверхлегким титановым шарниром, а также использует новую фирменную сталь HONOR, что обеспечивает дополнительную прочность и долговечность механизма. Смартфон получил сертификат долговечности SGS, подтверждающий способность шарнира выдерживать более 400 000 складываний или до 10 лет использования при складывании 100 раз в день.

В сверхтонком складном корпусе HONOR Magic V2 инженерам бренда удалось установить тройную камеру, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп с широкоугольной оптикой f/1.9, ультраширокоугольная камера 50 Мп (f/2,0) и телефотокамера 20 Мп (f/2,4). Двойная фронтальная камера оснащена сенсорами 16 Мп (f/2.2).

Воплощая в себе инновации, ориентированные на человека, HONOR Magic V2 поддерживает лучшую в отрасли технологию управления подсветкой с ШИМ-частотой 3840 Гц. Немерцающий экран снижает нагрузку на глаза и обеспечивает комфортный просмотр контента в любых условиях.

Для HONOR Magic V2 также доступны новые функции, обеспечивающие улучшенный опыт использования: съемку в парящем режиме и Parallel Space для разделения личного и рабочего пространства, а также возможности независимого использования приложений в двух пространствах одновременно.