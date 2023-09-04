Из Windows удалят текстовый редактор WordPad

Корпорация Microsoft удалит текстовый редактор WordPad в следующем обновлении Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"WordPad больше не обновляется и будет удален в будущей версии Windows", - подчеркнули в компании. В корпорации отметили, что рекомендуют открывать текстовые документы различных форматов в более продвинутом редакторе Microsoft Word или во встроенном в операционную систему "Блокноте".

Программа WordPad появилась в операционных системах от Microsoft почти 30 лет назад, впервые текстовый редактор заметили в Windows 95. По словам журналистов, в компании редко добавляли новые функцию в программу - так, WordPad обновляли с выходом Windows 7 и 8.

Также авторы издания подчеркнули, что встроенный редактор был достаточно ограничен и "не привлекал внимания пользователей". В материале говорится, что WordPad, скорее всего, останется только в актуальной версии ОС - в Windows 12, выход которой может состояться в 2024 году, устаревшей программы уже не будет.