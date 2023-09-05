Малайзия обяжет Google и Facebook платить местным СМИ

Власти Малайзии разрабатывают комплекс мер, по которому компания Alphabet, владеющая Google, и компания Meta, которой принадлежит Facebook, будут выплачивать компенсации новостным изданиям за использование их материалов на своих платформах. Об этом сообщила Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В качестве ключевого шага в направлении регулирования цифровых платформ и решения проблем, связанных с меняющимся ландшафтом онлайн-медиа, было проведено обсуждение <...> проблем, связанных с онлайн-СМИ при участии онлайн-платформ <...> Meta и Google", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Малайзийский регулятор предлагает ввести правила, аналогичные тем, что были приняты в Австралии в 2021 году, по которым Google и Meta обязаны выплачивать компенсацию СМИ за монетизацию их контента. Кроме того, разрабатываемые меры будут направлены на борьбу с распространением в интернет-пространстве материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, а также с онлайн-казино и интернет-мошенниками, указано в заявлении.

Как отмечает агентство Reuters, ранее в этом году власти Малайзии заявили, что подадут в суд на Meta за неспособность бороться с вредоносным контентом на своей платформе Facebook, но позже отказалась от этого плана после переговоров с представителями компании. По данным издания, Малайзия усилила контроль за онлайн-контентом при премьер-министре Анваре Ибрагиме, который пришел к власти в ноябре прошлого года.