Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

Специалисты корпорации Microsoft призвали пользователей Windows 11 21H2 обновить свои ПК. Об этом сообщает издание OnMSFT, .

Журналисты портала обратили внимание, что в компании в очередной раз предупредили, что поддержка версии 21H2 закончится через месяц. Впервые в Microsoft заявили, что 10 октября 2023 года прекратят поддержку Windows 11 21H2, в середине июля.

Специалисты медиа объяснили, что своевременная установка обновлений для ОС позволит предупредить хакерские атаки на компьютеры. "Как только Windows 11 21H2 перестанет получать эти обновления после 10 октября, компьютеры, работающие на этой версии, станут более уязвимыми для киберугроз", - подчеркнули авторы.

В материале говорится, что владельцы ПК на базе Windows 11 21H2 должны в ближайшее время обновиться до версии 22H2. Совершить апдейт можно вручную в "Центре обновления Windows" в настройках компьютера.

В заключение журналисты рассказали, что в Microsoft уже готовят следующую версию Windows. Ожидается, что Windows 11 23H2 появится в сентябре-октябре.