Пользователей смартфонов Xiaomi атаковала реклама

Владельцы смартфонов Xiaomi рассказали о рекламе, появившейся в фирменном браузере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей Xiaomi, которые заявили, что в браузере Google Chrome, установленном на смартфонах, появилась реклама. В компании признали проблему, однако опровергли сообщения о взломе.

В материале говорится, что вместо стартовой страницы Google Chrome при запуске браузера появляется страница рекомендательного сервиса Mintnav. Первые жалобы пользователей зафиксировали еще в марте 2023 года, когда об атаке рекламой заявил посетитель Reddit под ником igeek1er.

Журналисты MySmartPrice обратились к Xiaomi за комментарием. В компании ответили, что заключили партнерское соглашение с Mintnav и заменили стартовую страницу встроенного в смартфоны браузера. В Xiaomi извинились перед потребителями и заметили, что рекомендательный сервис можно отключить, перейдя в настройки домашней страницы браузера.