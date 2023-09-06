Google представила новый логотип Android

У мобильной операционной системы Android впервые за последние четыре года обновился логотип. Новое изображение и его описание представлены на официальном сайте компании Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь логотип образца 2023 года отличается от прошлого варианта написанием слова Android. Раньше оно начиналось со строчной буквы "a", а теперь используется заглавная "А". Изображение робота, который является маскотом операционной системы, при это тоже изменилось - оно стало объемным.

"Дроид - "лицо" и наиболее узнаваемый элемент Android - теперь имеет больше вариантов отображения и атрибутов полноценного персонажа. Мы хотели, чтобы он выглядел таким же динамичным, как и сам Android. Мы также обновили внешний вид робота в полный рост, чтобы обеспечить ему возможность легкого перехода между цифровой и реальной средой, что делает его универсальным и надежным компаньоном по всем каналам, а также на всех платформах и во всех контекстах", - гласит описание на сайте.

По словам бренд-менеджера Google Джейсона Фурнье, новый дизайн Android лучше передает связь между устройствами и приложениями. Также обновление отражает открытость, интерактивность и инклюзивность. Новое лого призывает людей творить что-то новое, то, что им нравится.