Samsung прекратила поддержку популярных флагманов
Южнокорейская корпорация Samsung перестанет оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа сослались на анонс компании, в котором Samsung признала устройства устаревшими и прекратила их поддержку. В отчете говорится, что Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ больше не будут получать никаких обновлений. Устройства вышли в августе 2019 года.
В корпорации отметили, что популярные ранее аппараты не получат никаких обновлений, включая различные патчи. Это означает, что пользоваться смартфонами серии Galaxy Note 10 может быть небезопасно. Телефоны вышли в продажу с операционной системой Android 9, последней поддерживаемой ОС для флагманов оказалась Android 12.
Авторы отметили, что в январе 2020 года Samsung выпустила продолжение серии Galaxy Note 10 Lite. В отличие от ранних аппаратов линейки, эта модель будет и дальше получать патчи безопасности.
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