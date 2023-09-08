Китай представил чат-бота, в котором 100 млрд параметров

Китайская интернет-компания Tencent представила собственную языковую модель на основе технологий искусственного интеллекта Hunyuan.

Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Hunyuan обладает более 100 млрд параметров и прошла обучение на 2 трлн токенов (специальных отрывков текста). Чат-бот может работать на китайском и английском языках и, как утверждает разработчик, превосходит выпущенную в 2020 году американской компанией OpenAI языковую модель GPT-3 в написании длинных текстов и решении некоторых математических задач. Как указал вице-президент Tencent Цзян Цзе, языковая модель Hunyuan смогла написать научную работу о сельском хозяйстве из более 4 тыс. иероглифов, в то время как GPT-4 от компании OpenAI не справился с этой задачей.

Hunyuan отныне доступен для корпоративного использования при помощи облачного сервиса Tencent Cloud. Языковая модель способна создавать изображения и тексты, а также распознавать их. Как отмечает разработчик, Hunyuan может найти применение в финансовой сфере, социальных медиа, электронной торговле и компьютерных играх.

В настоящее время Hunyuan используется в собственных продуктах Tencent, в том числе в социальной сети WeChat и службе поддержки клиентов. Кроме того, языковая модель оказывает помощь разработчикам в написании программного кода и выступает в роли электронного помощника, который может сформировать краткий пересказ видеоконференции. В то же время компания не сообщила, когда Hunyuan станет доступен для широкой публики.

В марте китайская технологическая компания Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом Ernie Bot. В ходе презентации глава компании Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.

В июне Baidu сообщила о том, что версия Ernie 3.5 в бета-тестировании превзошла ChatGPT 3.5 по комплексным оценкам. Кроме того, компания указала, что Ernie 3.5 опережает ChatGPT 4 по навыкам распознавания китайского языка. 31 августа Ernie Bot стал доступен всем пользователям.