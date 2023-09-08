Зафиксировано резкое падение акций Apple

Акции Apple рухнули на 3,6% (до $182,9 за штуку) вскоре после того, как СМИ сообщили, что власти Китая запретили госслужащим использовать iPhone.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, падение стоимости ценных бумаг, зафиксированное 7 сентября 2023 года, стало самым сильным, начиная с августа. До этого, отмечает издание, с начала года акции Apple выросли на 46%.

Котировки Apple сильно привязаны к событиям в Китае, поскольку этот рынок является для корпорации самым приоритетным. По данным Bloomberg, iPhone регулярно входят в рейтинги самых распространенных смартфонов, как среди частных пользователей, так и среди госслужащих КНР.

Журналисты считают, что запрет на использование iPhone в госорганизациях Китая нельзя назвать неожиданным. Секретные службы этой страны уже давно не одобряют использование иностранной техники своими сотрудниками. К тому же Пекин уже не первый год разворачивает в Китае кампанию по снижению зависимости от американских технологий.

Уже 12 сентября Apple проведет ежегодную осеннюю презентацию, на которой покажет новые iPhone, Apple Watch и AirPods.