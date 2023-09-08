В WhatsApp могут появиться платные функции

Разработчики WhatsApp по примеру Telegram могут ввести в свой мессенджер платную премиум-подписку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По мнению Зыкова, WhatsApp планомерно повторяет все новые функции Telegram. Специалист считает, что так американский мессенджер старается не потерять актуальность и не повторить судьбу крайне популярного в нулевых сервиса ICQ.

"В WhatsApp уже есть новостные каналы, и премиум-подписка там безусловно появится..." - цитирует агентство Зыкова.

Эксперт добавил, что будущее радикальное обновление дизайна WhatsApp тоже навеяно оформлением Telegram. По мнению Зыкова, американский сервис тоже хочет стать "более легковесным" с точки зрения визуального восприятия.

Зыков считает, что, когда мессенджер стал лидером рынка, то перестал развивать свой мобильный клиент и делать удобные и полезные опции для обычных пользователей.