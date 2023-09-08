Подготовка к учебному году. Топовые Приложения для Обучения

Технологии меняют современное образование.

Сегодня гаджеты, например смартфоны и планшеты, стали важными для обучения, предоставляя студентам новые возможности. Среди них выделяются iPhone 14 и iPhone 14 Plus от Apple, в которых сочетаются мощные функции и передовые технологии, необходимые сегодня для получения качественного образования.

Именно iPhone 14 и iPhone 14 Plus идеально подходят для учебы, например, на онлайн-курсах. Они позволяют удобно читать электронные книги и слушать аудиокниги. Кроме того, они отлично подходят для работы с фотографиями и видео для разных проектов, а экран с потрясающей цветопередачей делает этот процесс еще более приятным.

Отдельно хотим рассказать о программах и приложениях. В настоящее время на платформе iOS можно найти большое количество программ, которые помогут в учебе и образовании. А еще Apple разрушает стереотип несовместимости приложений компании Microsoft с iOS, ведь сейчас каждый может спокойно пользоваться всеми необходимыми для обучения приложениями Microsoft на своем iPhone, будь то Word, Excel или PowerPoint.

Давайте также расскажем о 5 полезных приложениях для учебы на iPhone, которые могут быть вам полезны.

Notability - это приложение, которое предоставляет студентам возможность делать заметки с помощью ручного письма, добавлять текст и даже аудиозаписи. Notability также интегрируется с iCloud, обеспечивая доступ к важным материалам на всех устройствах.

Todoist: Вы можете создавать списки дел, задавать приоритеты, устанавливать сроки выполнения, а также отмечать задачи как выполненные. Todoist поможет вам организовать свои учебные задания и другие обязанности, чтобы ничего не забыть и выполнять все вовремя.

Redict: Не самый раскрученный словарь для изучения новых английских слов.Зато приложение работает без подписки, имеет большую базу и возможность прослушать верное произношение. А еще в программе есть виджеты с карточками для изучения слов прямо с рабочего стола iPhone.

Scanner Pro: Scanner Pro - это приложение, способное превратить ваш iPhone в мобильный сканер. Оно позволяет быстро и легко сканировать документы, страницы учебников и другие материалы, которые могут быть полезны в учебном процессе.

MyScript Calculator: Обычный калькулятор может помочь только школьникам младших и средних классов, уже в старшей школе задания по алгебре приходится решать в несколько шагов и применять объемные формулы для вычисления. Приложение MyScript Calculator умеет работать с рукописным текстом или даже сканировать написанный на листке бумаги пример. Далее все действия осуществляются в приложении, и пользователь сразу же получает готовый ответ.

Кроме этого смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus позволяют использовать еще огромное множество других приложений, изменяя учебный процесс, делая его более удобным, интересным и доступным.

Напомним, что приобрести оригинальные смартфоны Apple можно у авторизованных реселлеров в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electronics, MyShops, Bytelecom.