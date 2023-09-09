Умер главный разработчик PowerPoint

В возрасте 76 лет умер главный разработчик программного обеспечения PowerPoint Деннис Остин. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на его сына Майкла, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что разработчик умер 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе, Калифорния, от рака легких с метастазами в мозг.

Программное обеспечение PowerPoint было выпущено в 1987 году. Позднее фирма была приобретена Microsoft, а Остин продолжил руководить разработкой программы. Он вышел на пенсию в 1996 году. По заявлениям компании, сейчас PowerPoint используется для создания более 30 млн презентаций в день.