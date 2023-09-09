На устройствах Apple нашли опасную уязвимость
Корпорация Apple заявила об устранении опасной уязвимости на своих девайсах. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авторы медиа отметили, что речь идет об уязвимостях CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061, которые связаны с загрузкой изображений. Специалисты Citizen Lab дали уязвимостям общее название BLASTPASS. Используя данную системную брешь, злоумышленники могут взломать iPhone и Mac, просто отправив на него изображение.
В корпорации Тима Кука заявили, что устранили найденный недостаток с помощью обновлений iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1, macOS 13.5.2 и watchOS 9.6.2, которые вышли для смартфонов, планшетов, компьютеров и умных часов соответственно.
Также в Citizen Lab подчеркнули, что BLASTPASS позволяла устанавливать на устройства пользователей вредоносное ПО Pegasus, которое применялось для слежки за политиками и общественными деятелями. В Apple ответили, что описанная уязвимость действительно присутствовала в гаджетах бренда, однако запретить установку стороннего ПО можно было, активировав "Режим блокировки".
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